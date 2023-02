L'hôpital Hautepierre à Strasbourg chouchoute son personnel grâce au mécénat

Lorsque vous entrez dans l a Bulle , pas un bruit, mais une petite musique de méditation. Ici, tout le monde chuchote pour ne pas troubler les séances de repos des soignants et du personnel de l'hôpital, venu faire une pause. Sur un fauteuil avec un casque de réalité virtuelle, allongé par terre la tête sur des coussins ou encore sur une table d'ostéopathie, chacun vient chercher son moment de détente pendant la pause déjeuner ou à la fin de son poste.

ⓘ Publicité

Séance de détente avec un masque de réalité virtuelle dans l'espace "La Bulle" à l'hôpital Hautepierre. © Radio France - Anaëlle Larue

L'espace "Bulle" à l'hôpital Hautepierre, destiné au personnel, est ouvert depuis novembre 2021. Il est le fruit d'une grande campagne de dons lancée entre 2018 et 2022 par la Fondation de l’Université de Strasbourg et des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, qui a permis de récolter 56 millions d'euros. "Cette idée de la Bulle vient d'un dispositif d'écoute qui a été mis en place pendant la période Covid, animé par des psychologues et psychiatres. Il s'agissait d'un moment de détente pour le personnel et on s'est rendu compte qu'il y avait un réel besoin" explique Maëlys Defournou, directrice des ressources humaines adjointe. "Cet espace vient en complément de ce que fait l'hôpital pour l'amélioration de la qualité de vie au travail. C'est d'ailleurs la logique du mécénat : venir en plus de ce que nous faisons déjà."

Des budgets très serrés

"La Bulle" n'aurait en effet jamais vu le jour sans la Mutest, une mutuelle alsacienne, qui entièrement financé le projet à hauteur de 250 000€. "Nous avons déjà financé la maison de l'éducation thérapeutique et un espace d'accueil pour les parents d'enfants en pédiatrie avec les mécénats. Ce sont des projets qui souvent ne figurent pas dans le budget des hôpitaux, très contraint" détaille Régis Bello, président de la Fondation, qui travaille avec près de 6000 mécènes dont 5000 particuliers et 1000 entreprises. L'objectif pour les entreprises qui participent au financement de ces projets : accroître leur visibilité et établir des contacts "dans une période où les entreprises ont des problèmes de recrutement" précise le président de la Fondation.

Un bien être essentiel

Plus de 1500 personnes sont entrées dans la bulle en 2022. Claudia en sort tout juste. Elle travaille au service sécurité incendie de l'hôpital et a participé pour la première fois à une séance d'hypnothérapie. "C'était agréable, j'étais bien détendue, un de mes collègues s'est endormi. Avec le stress du travail, ça fait du bien de venir ici." Lutter contre le stress et permettre aux équipes de prendre soin d'elles sont les principaux objectifs de ce lieu selon Marie Tchibozo, médecin du travail : "cet espace est là pour offrir une respiration dans le stress quotidien, pour reprendre ses esprit. Mais ce dispositif doit s'inscrire dans une réflexion globale sur les facteurs de risques psychosociaux auxquels sont soumis les soignants aux HUS."

La bulle est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. Deux autres espaces de repos devraient voir le jour sur deux autres sites de l'hôpital.