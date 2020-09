L'Hôpital Nord Franche-Comté en tête de la manifestation interprofessionnelle du 17 septembre à Belfort

Pour la première journée d'action interprofessionnelle après la rentrée, environ 150 personnes se sont réunies à Belfort, 250 à Montbéliard. Les salariés de l'hôpital de Trévenans ont répondu en nombre à l'appel de la CGT, FSU et Solidaires, entre manque de moyens et inquiétude d'une deuxième vague.

La journée interprofessionnelle consacrée à la lutte contre les "régressions sociales" et pour la défense des services publics a rassemblé moins de 500 personnes à Belfort et Montbéliard ce jeudi 17 septembre. Environ 150 le matin dans la cité du Lion, et 250 dans le Doubs l'après-midi.

Les manifestants répondaient à l'appel d'une intersyndicale CGT, FSU et Solidaires. Ils réclament notamment une hausse des salaires, l'abandon de la réforme des retraites et de celle de l’assurance chômage, qui plongeraient, selon eux, "des milliers de privés d’emploi et de travailleurs précaires dans la pauvreté".

Les manifestants belfortains ont rallié la Place d'Armes depuis la Maison du Peuple © Radio France - Thomas Vichard

Une première journée d'action marquée par un contexte sanitaire inédit où l'on retrouvait des cheminots, des salariés de General Electric, mais aussi et surtout des salariés de l'Hôpital Nord Franche-Comté (HNFC). A Trévenans on dénonce à nouveau un manque de moyens, et on s'inquiète en cas de deuxième vague.

"J’ai une certaine amertume quand on voit qu’on travaille avec des sacs poubelle pour se protéger", dénonce Pierre, brancardier à l'HNFC. "On était dans la mouise et on sera à nouveau dans la mouise, je ne sais pas quand, mais il est clair qu'on y sera. On y déjà quand c'est la grippe aux urgences, les gastro etc. donc vous rajoutez cette épidémie et vous comprenez bien qu'on sera sérieusement dans le pétrin".

Un Ségur de la santé "insuffisant" pour la CGT

Pour Angélique, aide-soignante à Trévenans et mère de deux enfants, la question d'arrêter son métier ne s'est pas posée, mais la crise sanitaire a été dure à vivre : "Si j'avais une opportunité qui s'offrait à moi avec de meilleures conditions et un meilleur salaire, je pense que je n'hésiterais pas une seconde, parce que l'hôpital se dégrade et les soignants ne sont pas reconnus à leur juste valeur."

Luc Kahl est lui infirmier, et en cas de deuxième vague, il ne se fait pas d'illusion. "On est constamment sous tension, donc si cette deuxième vague arrive, on va l'enchaîner comme on avait fait la première fois, c'est à dire qu'on va trouver des ressources internes, et on va faire avec", admet-il fataliste.

Pourtant, le Ségur de la Santé devait remédier à ce mal-être des soignants, désignés "héros du confinement". Sauf que selon la CGT et son représentant Bruno Lemière, ce n'est pas suffisant : "Le gouvernement a annoncé 4.000 lits supplémentaires pour les hôpitaux mais il faut savoir qu'il y a 2.000 établissements, ça sera donc deux lits de manière temporaire. C'est largement insuffisant par rapport à ce qui se passe habituellement quand on n'est pas en période épidémique."

Le Ségur propose également 7.500 créations de postes dans les hôpitaux, quand la CGT en demande 100.000.