L'hôpital Pasteur de Dole épinglé dans un rapport de la Chambre régionale des comptes

Le rapport de la chambre régionale des comptes de Bourgogne Franche-Comté pointe du doigt la situation financière et administrative de l'établissement entre 2012 et 2017. Il dénonce notamment des salaires versés aux médecins trois fois plus élevés que ce qu'impose le règlement.