L'Horme : les salariés de SAG France en grève illimitée face au spectre d'un dépôt de bilan

Certains ne voulaient y voir qu'une rumeur depuis un an, mais l'annonce mardi a fait l'effet d'une bombe. A L'Horme, l'entreprise SAG France, spécialisée dans la fabrication de réservoirs pour poids lourds, va perdre son plus gros client, Renault Trucks. La fin du contrat est prévue en septembre. Cela représente 80% de l'activité de SAG France. Thierry Grand, de la CFTC, a l'impression de s'être fait avoir. "On nous a toujours dit, 'messieurs, ne vous faites pas de souci, on discute avec Renault, la porte n'est pas fermée'. Et pour nous apprendre maintenant que Renault c'est fini. On se fout de nous !", fulmine le délégué syndical.

Selon les salariés, rien n'est fait pour trouver une solution durable. Et le nouveau président de SAG France, Patrick Biehler, nommé il y a trois semaines, ne rassure pas. "Pour moi, le liquidateur qui est là, il a été envoyé par la maison-mère", avance Doulache Boualem, délégué de FO. "C'est un dépôt de bilan qu'il veut faire en septembre, c'est tout. Par contre, il va falloir mener les gars jusqu'en septembre. Mais ils ne veulent plus ! Ils savent qu'ils vont perdre leur emploi, ils sont démoralisés !"

"On va payer les pots cassés"

Les syndicats voient surtout une manœuvre de la maison mère en Autriche qui prétend couper les branches trop peu rentables. Boualem Kali, de la CGT, estime que c'est un prétexte pour cacher la mauvaise stratégie commerciale du groupe. "Notre maison-mère a fait une bavure en augmentant les prix avec Renault Trucks, et Renault l'a pris en travers de la gorge et a dit : 'SAG, on le raye de la liste !'", raconte le syndicaliste. "Donc nous on n'est pas responsables. Mais par contre, on va payer les pots cassés."

Le seul espoir serait de trouver de nouveaux clients avant septembre pour remplir le carnet de commandes. D'ici là, les 84 salariés se disent déterminés à poursuivre la grève. Sollicitée, la direction de SAG France n'a pas répondu.