Livraisons, food-truck... Face au Covid, les restaurateurs de l'Yonne se diversifient

Cela fait maintenant deux mois que Les Clos and Co, le foodtruck de l'Hostellerie des Clos, circule dans l'Yonne. Car au plus fort de l'épidémie, le restaurant avait fait de la vente à emporter pour continuer à avoir une activité. Et le succès était au rendez-vous. Se lancer dans cette aventure était donc logique pour Noémie Vignaud, directrice de l'hôtel- restaurant. "Ce camion , ça nous permet d'aller directement au contact des personnes. Et si par malheur on devait faire face à un nouveau confinement, on sait que le côté traiteur est assuré."

"On nous demande de plus en plus de mariage au milieu des champs" : Noémie Vignaud

Un foodtruck avec deux personnes en cuisine, 130 burgers par service, et un rayon d'action de 25 km autour de Chablis. " On nous demande de plus en plus des mariages au milieu des champs ou chez les gens mais sans utiliser leur cuisine. Acheter un camion avec une vrai cuisine dedans, c'était la bonne solution. On a les plaques de cuisson, on a les fours, avec les cuisiniers qui savent faire de la cuisine gastronomique, et on s'aperçoit que les clients apprécient." a preuve, les premiers clients mi-août étaient des habitués de l'Hostellerie des Clos. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué.

. © Radio France - Nicolas Fillon

"On voit arriver de nouveaux clients au restaurant"

"Maintenant on commence à avoir de nouveaux clients et on se rend compte qu'ensuite, on les voit arriver au restaurant. Donc on est vraiment content. C'était un peu l'objectif aussi de sortir et de montrer qu'on sait tout faire." Des nouveaux clients conquis comme Géraldine. "C'est une bonne idée, c'est des produits frais. La sauce à l'époisse est très bonne. Il ne faut pas hésiter à tester. On est à deux pas du bureau, c'est facile d'accès et le rapport qualité prix est bon."

Et si tout va bien, d'ici le printemps, le foodtruck Les Clos and Co devrait proposer plus de destinations et de choix sur la carte.