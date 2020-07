L'hôtel Barrière Le Royal à Deauville se déconfine ce vendredi

L'hôtel Barrière Le Royal à Deauville rouvre ses portes ce vendredi 3 juillet 2020 à 11 heures, après les deux autres établissements du même groupe, l'hôtel du Golf et le Normandy, ouverts depuis le mois de juin. L'équipe est préparée et confiante pour cette saison, très différente des autres.

Marquage au sol pour respecter la distanciation, distributeur de gel hydroalcoolique... Les mesures sanitaires à respecter sont visibles dès l'entrée, à l'hôtel Barrière Le Royal de Deauville. L'établissement de luxe s'apprête à ouvrir ses portes, ce vendredi 3 juillet 2020 à 11 heures, après un confinement forcé.

"On attendait vraiment cette réouverture, qui est historique quelque part. C'est une réouverture dans de nouvelles conditions. L'important pour nous est de respecter scrupuleusement la réglementation sanitaire imposée, tout en conservant l'âme de cet hôtel, sa pétillance et son savoir-être", explique Cyril Casabo, directeur général de l'hôtel Barrière Le Royal à Deauville.

Du marquage au sol permet aux clients de respecter la distanciation sociale. © Radio France - Léa Dubost

Moins de touristes étrangers

Pour le moment, le taux d'occupation de l'hôtel est de 70 %. "Nous sommes très confiants pour ce premier week-end de réouverture", poursuit Cyril Casabo, qui s'attend tout de même à voir moins de touristes étrangers cet été.

"Avec les grands événements proposés à Deauville l'été, notamment en rapport avec le monde équin, nous avons environ 30 % de touristes étrangers dans notre clientèle. Aujourd'hui, avec la situation sanitaire, ces réservations sont plus restreintes. Mais nous observons une nouvelle clientèle, des personnes qui veulent rester en France cet été et profiter des grands espaces après le confinement", constate le professionnel du tourisme.

Un référent sanitaire

Pendant le confinement, l'équipe de l'hôtel Barrière Le Royal a continué de travailler, notamment sur la digitalisation du parcours client (amélioration de l'application pour smartphone, pré-enregistrement, etc.), pour éviter les contacts.

De plus, pour former les équipes et veiller à la bonne application des règles sanitaires, Matthieu Motte, directeur d'exploitation de l'hôtel a été nommé "référent sanitaire".

Les cinq engagements du groupe Barrière envers ses clients face à la crise sanitaire. © Radio France - Léa Dubost

"On doit être irréprochables pour rassurer nos clients. C'est pourquoi, il y a beaucoup de signalétique, des sens de circulation, de la distanciation sociale à la réception. Et les collaborateurs ont été formés aux gestes barrières", explique Matthieu Motte, qui se dit confiant pour cette réouverture : "Nous avons hâte d'accueillir nos premiers clients".