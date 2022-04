L'hôtel de luxe des Flamants Roses à Canet-en-Roussillon rouvre ses portes après des mois de travaux

C'est un des établissements les plus luxueux du département, le complexe quatre étoiles des Flamants roses à Canet-en-Roussillon. Il a rouvert ses portes vendredi 1er avril, et la clientèle est bien au rendez-vous.

Des travaux de rénovation qui ont couté plus d'un million d'euros et demi d'euros pour refaire à neuf tout une partie de l'établissement. "La partie Thalasso avait été refaite il y a deux ans et demi. Cette année, nous nous sommes concentrés sur la partie hôtel", détaille Xavier Lormand, directeur général du groupe Roussillhotel et gérant des Flamants Roses. "La totalité des 63 chambres ont été refaites, ainsi que le hall, la salle de réception ou encore la véranda".

Des travaux qui ont été réalisés en partie "grâce" à la crise sanitaire reconnaît Xavier Lormand. "On a eu une nouvelle clientèle, qui ne partait plus à l'étranger", il a donc fallu "fidéliser cette clientèle" et donc rénover l'établissement.

Une clientèle qui était bien au rendez-vous. "On a ouvert vendredi soir à 50%, et dès samedi, on était à 90%", précise le gérant de l'établissement.