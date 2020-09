L'Hôtel de ville de Poitiers illuminé en rouge par solidarité avec les professionnels du spectacle

Ne soyez pas étonnés si à partir de ce mercredi soir et jusqu'à vendredi, vous voyez la façade de l'Hôtel de ville illuminée en rouge à Poitiers. La municipalité pictave a décidé de soutenir les professionnels du spectacle et de l'événement en cette période difficile liée à la crise sanitaire. Elle répond à l'opération Alerte rouge lancée par le syndicat Synpase pour sensibiliser les décideurs politiques au drame économique et social qui secoue le milieu. Certains prestataires techniques du spectacle vivant et de l’événement : sonorisation, éclairage, vidéo, structures, décors, régie, etc. ont vu leur chiffre d'affaires s'effondrer de 80% en moyenne en 2020. Et l'avenir ne se présente guère mieux pour ce secteur qui représente des dizaines de milliers d’emplois. "Sans ces entreprises, aucun concert, aucun festival, aucun événement ne peut avoir lieu. La Ville de Poitiers en est pleinement consciente et tient à se montrer solidaire", précise le communiqué de la Mairie de Poitiers