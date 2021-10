L’hôtel des ventes de La Flèche (Sarthe) organise une importante vente aux enchères jeudi 28 et vendredi 29 octobre 2021. Plus de 600 lots sont proposés afin de vider les réserves avant de déménager.

L'hôtel des ventes de La Flèche vide ses réserves et met plus de 600 lots aux enchères

"C'est une vente qui permet vraiment de s'amuser à chiner", promet le commissaire-priseur Me Cyril Duval. Ce jeudi 28 octobre et ce vendredi 29 octobre, l'hôtel des ventes de La Flèche (Sarthe) organise une vente aux enchères de plus de 600 lots sur des thématiques très variées. Il s'agit de vider les réserves de l'établissement de la rue Pape-Carpantier, avant un déménagement programmé dans quelques semaines dans des locaux plus grands, toujours à La Flèche.

A la recherche de la perle rare

"Les réserves d'une salle des ventes sont comme les réserves d'une maison : on entasse, on entasse, puis finalement, on se retrouve un peu envahi parfois", sourit Me Duval. "Donc, il est de temps en temps nécessaire d'alléger un peu les rayonnages".

Pour autant, cette vente très éclectique ne propose pas que des "fonds de tiroir" assure le commissaire-priseur. "Il y a les classiques : tableaux, services de table, verrerie, objets de vitrine, mobilier. On a aussi un thème Asie et un thème Afrique ainsi que des instruments de musique. C'est vraiment la vente où on peut dénicher la petite perle rare au milieu des cartons et des cimaises".

Les lots sont exposés le matin 5 rue Pape-Carpantier à La Flèche, de 10h à midi. La vente a lieu l'après-midi jeudi et vendredi, à partir de 14h15, sur place (inscription et pass sanitaire obligatoires) et par internet en "live" sur le site interencheres.com.