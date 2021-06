L'hôtel Hameau Albert 1er de Chamonix investit malgré la crise

L'Hôtel Hameau Albert 1er est une institution à Chamonix (Haute-Savoie). Fondé en 1902 comme une simple pension, il est devenu un Relais et Châteaux 5 étoiles avec un restaurant doublement étoilé. Pourtant, sans les aides de l'État, il n'est pas certain qu'il aurait pu traverser la crise sanitaire.

Perrine Carrier est la descendante du fondateur. Cinquième génération, autant que le nombre d'étoiles. Directrice et propriétaire de l'Hôtel Hameau Albert 1er, elle a bien voulu parler sans tabou du prêt de 600.000 euros accordé par l'État dans le cadre du plan de relance.

Perrine Carrier : - La crise sanitaire nous affaiblit et on n'a pas envie de la subir outre mesure. Ce prêt nous aide à continuer à investir. Nous allons à l'automne refaire totalement la cuisine et le restaurant de notre table étoilée. On veut s'appuyer là-dessus pour notre avenir.

France Bleu Pays de Savoie : - C'est le symbole de ce que votre famille a toujours fait. Investir.

Tout a commencé avec une pension seulement pour l'été, sans électricité. Et aujourd'hui nous sommes un hôtel 5 étoiles. Cela donne une idée en effet des investissements. Nous sommes dans un métier où si vous ne continuez pas à pédaler, vous tombez du vélo. L'arrêt brutal dû au Covid nous a vraiment déstabilisés. On a eu l'impression qu'il ne fallait plus bouger ! Du coup, on s'est dit : "Mon Dieu, il ne faut pas faire ça. S'arrêter, c'est trop dangereux".

Sans ce prêt, même une institution comme vous aurait eu des difficultés ?

Ah oui, bien sûr. Sans ça, on serait à l'arrêt. On a de la chance en France. Je précise que ce prêt de l'État, nous allons le rembourser. Il n'y a pas de cadeau. C'est aussi un défi pour nous. Cela nous permet de continuer à avancer.

Vous avez une vingtaine de CDI pour une cinquantaine d'emplois en temps normal. On arrive à la fin du "quoi qu'il en coûte" avec une diminution des aides du gouvernement. Vous êtes prête ?

On a bénéficié du chômage partiel pour les CDI. Là, l'activité reprend. L'urgence du moment est de recruter et nous avons beaucoup de mal. Je ne comprends pas pourquoi. Peut-être que l'arrêt a duré trop longtemps et que ceux qui travaillaient dans la restauration ont préféré changer de voie. Les troupes sont démobilisées. Mais on va y arriver.