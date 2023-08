L'hôtel Royal Wilson de Toulouse va devenir une auberge de jeunesse

On a tous un ou plusieurs souvenirs de séjours en auberge de jeunesse. De nuits dans un lit, souvent superposé, loué à petit prix, dans un dortoir partagé avec d'autres voyageurs. Une solution d'hébergement pratique, mais pourtant rare à Toulouse. Alors certains y flairent une opportunité, comme Antoine Bertelin, directeur de l'hôtel Royal Wilson, à Toulouse. Son projet ? Le transformer en auberge de jeunesse.

ⓘ Publicité

Toulouse, plus réputée pour son tourisme économique

Le propriétaire a commencé par convertir une chambre en dortoir de six lits, il y a trois mois. "Depuis son ouverture, elle est tout le temps pleine, indique-t-il. Alors que notre activité de chambres d'hôtel classique est largement diminuée en ce moment. Nous avons une clientèle d'affaire, à l'origine, alors l'été pour nous c'est la basse saison".

Le tourisme d'affaire : selon l'office de tourisme de Toulouse, c'est précisément la raison pour laquelle la ville rose compte aussi peu d'auberges de jeunesse. "La petite auberge de Saint-Sernin", créée en 2009, dispose de 76 places, et est la seule qui se trouve dans le centre-ville. Un établissement hôtelier a aussi ouvert dans l'écoquartier de la Cartoucherie en juin 2022 et dispose de 30 lits en dortoirs. La troisième plus proche du centre de Toulouse est située à Colomiers.

Les travaux pour faire de l'hôtel Royal Wilson une auberge de jeunesse commenceront cet été. Et ils sont d'ampleur ! Pour atteindre l'objectif de doubler la capacité de l'hôtel - qui peut accueillir 52 clients aujourd'hui- il y a des cloisons à abattre, deux escaliers à construire pour respecter les normes de sécurité, et des aménagements à opérer pour les espaces collectifs. "On espère avoir terminé d'ici au début de l'année 2024", déclare prudemment Antoine Bertelin.

loading

À lire aussi Tourisme en Haute-Garonne : les professionnels espèrent se rattraper en août après un mois de juillet décevant