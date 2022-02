L'hôtel Saint-Côme à Montpellier va être restauré par la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Hérault

-La Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Hérault a décidé de restaurer l'hôtel Saint-Côme situé GrandRue Jean Moulin. Ce bâtiment date du XVIIIe siècle et abrite désormais le siège de la CCI. Le bâtiment situé Grand rue Jean Moulin, va retrouver de sa superbe, il faut dire que les derniers travaux datent de 1920.

Un bâtiment chargé d'histoire

La première phase de travaux va être consacrée au dôme et à la rotonde pendant près de six mois. Les façades vont être restaurées, les menuiseries remplacées. Dans un second temps, l'escalier va être restauré et ensuite, c'est le corps du bâtiment qui va être repris. Le coût des travaux s'élève à 1,5 millions d'euros. Le chantier est mené par Frédéric Fiore, architecte du Patrimoine. Un chantier important avec des techniques de restauration spécifiques. Pour restaurer notamment les pierres et les façades, un nettoyage de la pierre va être réalisé à la vapeur sous pression, comme le précise Frédéric Fiore, l'architecte : "C'est un bâtiment construit au milieu du XVIIIe siècle avec des pierres de la région, des pierres de carrière de Vendargues, Saint-Jean-de-Védas, de Saint-Geniès-des-Mourgues. Ce sont des pierres qui aujourd'hui ne sont plus exploitées donc on a recours à des pierres de substitution. L'objectif n'est pas de restituer le bâtiment dans l'état du XVIIIe, mais de l'entretenir, de le toiletter parce qu'il est couvert de mousse, de pollution atmosphérique. On utilise un jet de vapeur qui nettoie les pierres, on va changer les pierres les plus dégradées."

"L'objectif est de trouver un compromis entre son état actuel et son évolution." Frédéric Fiore, architecte en charge du projet

Le jet de vapeur va permettre de nettoyer les pierres du bâtiment - CCI Hérault (document remis)

Un chantier qui va permettre également de mieux accueillir le public avec un accueil rénové et aménagé. Des espaces de travail aménagés vont être proposés aux entrepreneurs. Une borne tactile permettra au public de faire leurs démarches en ligne, de solliciter un rendez-vous avec les services de création d'entreprise. Les travaux sont financés par les locataires actuels de l'hôtel Saint-Côme, comme l'explique André Deljarry, le président de la CCI Hérault : "J'ai tellement entendu qu'un jour ou l'autre j'allais le vendre, il y a un moment pour faire taire tout le monde, on va dire, on le rénove. On va refaire toutes les façades, les toits, l'accueil, la salle, on va retravailler l'acoustique parce que pour toutes les réunions on avait certaines problématiques. C'est 1,5 millions d'euros de travaux qui vont être financés par la totalité des locations que nous percevons ici tous les ans qui sont de l'ordre de 70 à 90.000 euros. Par exemple, il y a le feuilleton "Un si grand soleil" qui loue ici de façon assez permanente dans ce bâtiment. Ce bâtiment, il est pour les commerçants, pour les présidents d'associations, il faut qu'on soit en lien avec eux, ces échanges sont nécessaires et c'est ici que ça doit avoir lieu."

Ce chantier est très important pour André Deljarry, président de la CCCI Hérault, car il représente une partie de l'histoire de Montpellier. Cet hôtel Saint-Côme est à l'origine un amphithéâtre d'anatomie : "À l'origine, ce sont des étudiants qui étaient là, qui disséquaient pour savoir de quoi était malade telle ou telle personne. Je rappelle que la rue derrière s'appelle rue Copé Cambes. Ce lieu est chargé d'histoire, il y a 100 ans qu'il n'a pas été rénové. Moi en tant que président de la CCI et avec tous mes élus, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Je pense qu'on va avoir un joyau sur cette Grand Rue Jean Moulin qui va être énormément visitée, qui va se faire réapproprié par les commerçants. Il faut se réapproprier totalement ce bâtiment."