L'hôtellerie de luxe s'installe en Charente

Un deuxième hôtel 5 étoiles a ouvert ses portes, le 10 juin à Cognac. Installé dans une ancienne demeure et distillerie familiale, l'Hôtel La Nauve est un Relais et Châteaux qui porte le nom d'un petit cours d'eau qui serpente dans le quartier de Crouin. Un parc immense, un restaurant gastronomiques et une brasserie haut de gamme séduisent les clients, souvent des étrangers aisés

L'équipe managériale de l'hôtel de La Nauve © Radio France - Pierre MARSAT

"Cognac va augmenter considérablement le nombre de ses visiteurs dans les dix prochaines années" (Anthony Houette, directeur de l'hôtel Chais Monnet)

Chez le concurrent de l'hôtel de La Nauve, ou plutôt le confrère de l'hôtel des Chais Monnet, on partage le sentiment qu'il y a de la place pour tout le monde. Les Chais Monnet s'adressent plutôt à une clientèle de groupes pour les maisons de cognac, La Nauve préférant le tourisme individuel ou familial.

Le directeur de l'Hôtel Chais Monnet, Anthony Houette © Radio France - Pierre MARSAT

A Angoulême, pas d'hôtel 5 étoiles, mais deux 4 étoiles (Saint-Gelais et Mercure., qui vivent en semaine avec le tourisme d'affaires, et le weekend avec des Anglais ou des Belges qui traversent la France pour rejoindre leurs résidences en Espagne ou au Portugal.

