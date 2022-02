L'hôtellerie de Touraine confrontée à la baisse du tourisme d'affaires

Temps morose pour le secteur du tourisme d'affaires. Avec la crise sanitaire et le télétravail, les voyages d'affaires, les déplacements professionnels et autres séminaires sont beaucoup moins nombreux. La Touraine n'échappe pas à cette tendance et les hôteliers doivent se réinventer.