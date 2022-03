Le 4ème salon des professionnels des métiers de l’hôtellerie, restauration et métiers de bouche se déroulera du 13 au 15 mars à l’Arinella à Bastia. Une centaine d’exposants seront réunis

L’hôtellerie, la restauration et les métiers de bouche font salon à l’Arinella

Dédié aux professionnels des métiers de l’hôtellerie, restauration et métiers de bouche

Typiquement, les visiteurs représentent des hôtels, restaurants, résidences, campings, pâtissiers, boulangers, traiteurs, mais aussi des unités proposants de l’hébergement et de la restauration collective (cantine scolaire, caserne, ehpad, cuisine collective…)

Cette édition se veut être le point de départ post covid d’un nouvel élan dans l’économie des cafés, hôtels et restaurants. Sur 4000 m², cette quatrième édition réunira près de 100 exposants, parmi lesquels des négociants et prestataires insulaires et continentaux.

Un salon charté Tourisme Durable

Cette année, les représentants du tourisme durable pourront échanger avec les professionnels pour les sensibiliser autour de la thématique du tourisme durable.

L’agence du tourisme de la Corse et l’Ademe seront présents pour communiquer sur les différents dispositifs en vigueur pour venir en aide aux professionnels.

Le dispositif Rispettu sera aussi mis à l’honneur, notamment avec les représentants de l’UMIH Corsica. Le salon CHR CORSE s’engage à mieux valoriser les déchets produits (exemple: moquette recyclable, éclairage à LED, recyclage des emballages...).

Rendez-vous à l'Arinella, à Bastia - Artecom

Les jeunes à l’honneur

En collaboration avec l’encadrement pédagogique du lycée, les apprentis de l’école hôtelière de Bastia seront particulièrement impliqués, en participant notamment au Trophée Tabarani.

Espace Recrutement

Dans un contexte ou le recrutement est devenu difficile, un Job Truck sera présent pour accueillir candidats et recruteurs.

Concours de la meilleure Pizza en Corse

Nouveauté cette année avec la création d’un nouveau concours, celui de la meilleure Pizza. En collaboration avec l’Ecole Méditerranéenne de Pizza, le concours rassemblera plus de 10 pizzaïolo venus des quatre coins de Corse.