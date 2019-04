L'hôtellerie-restauration recrute en Normandie mais les candidats ne se bousculent pas

Louviers, France

L 'hôtellerie-restauration est un des secteurs qui a le plus de mal à recruter en France et la Normandie n'échappe pas à cette difficulté. Selon son enquête annuelle Besoin de Main-d'Œuvre, Pôle Emploi estime à plus de 8000 le nombre de projets de recrutement dans notre région, alors que bon an mal an, un peu plus de 2000 jeunes sont diplômés (du CAP au BTS). Pour certaines professions, comme les cuisiniers et plus généralement les métiers de l'hôtellerie, les recrutements sont considérés comme difficiles. C'est donc pour tisser des liens de confiance entre les recruteurs et les futurs professionnels qu'est organisé ce mercredi 3 avril au lycée Jean-Baptiste Decrétot de Louviers, dans l'Eure, le huitième forum de l'industrie hôtelière, avec comme invité d'honneur le journaliste et critique gastronomique Périco Légasse. Les contraintes de la filière sont connues : les horaires décalés ou le fait de travailler quand les autres s'amusent explique l’organisateur du forum. De plus "nos jeunes, en fin de cursus ou en début de carrière, ils ont envie d'aller à l'étranger" ajoute Xavier Levassort.

Au bout de dix ans, seuls 2 diplômés sur 10 travaillent encore dans le secteur" - Xavier Levassort, organisateur du forum

L'hôtellerie-restauration, un secteur en tension

Pas un établissement qui ne soit pas un jour confronté à un problème de recrutement. S'il est moins compliqué de trouver un serveur ou une serveuse, les choses se corsent sur certains postes. Yohann Lecointre et Manon Portier, les propriétaires du restaurant Le Latin à Pont Saint Pierre, cherchent un(e) cuisinier(e) depuis un mois et malgré l'affiche placardée à plusieurs endroits sur la devanture de l’établissement, "personne ne s'est présenté" explique le patron.

Ambiance familiale et sympa promettent les patrons © Radio France - Laurent Philippot

Une situation qui touche également des établissements renommés. Le chef d'un restaurant étoilé Michelin recherche depuis plusieurs mois un second, sans succès. Il a donc fait appel à un cabinet de recrutement pour trouver la perle rare.