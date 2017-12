Strasbourg, France

Cette année, le pays invité du marché de noël strasbourgeois est un pays nordique : l'Islande. Là-bas, l'entreprise Lysi fabrique de l'huile de foie de morue depuis 1938 et au vu du succès rencontré sur le marché de la capitale alsacienne, elle envisage de développer ses activités à Strasbourg, dès l'année prochaine.

Une recette de grand-mère

L'huile de foie de morue est extraite des mers du nord, elle contient de l'Omega 3, riche en acides gras qui permettent de faire le plein en vitamine A et D. Dans le passé, on en donnait aux enfants pour améliorer leur croissance. L'huile a aussi des bienfaits pour le cerveau et prévient contre certaines maladies.

Cette photo utilisée par le stand islandais pour montrer que l'huile de foie de morue a changé © Radio France - Yassine Khelfa

Dans le village islandais de la place Gutenberg, une photo attire l'oeil. On y voit une infirmière scolaire portant la blouse blanche. Elle sert de l'huile de foie de morue à une dizaine de petits enfants, tous visiblement écœurés. L'image ravive les souvenirs de certains.

Ma mère était infirmière et pour nous donner de l'appétit, elle nous servait de l'huile de foie de morue. Au début, ça surprend puis on a pas une très bonne haleine ! — Daniel, 74 ans

Cet habitant du sud de Colmar veut bien tester la version islandaise de Lysi par curiosité. "Rien à avoir au niveau du goût dans la bouche" s'étonne Daniel, qui semble apprécier.

L'entreprise a rajouté un zeste de citron pour cacher le goût amer, poissonneux, alors comme Daniel, chaque jour, nombreux sont ceux qui repartent avec de l'huile de foie de morue pour se prémunir des maladies hivernales.

Un produit de consommation courante en Islande

En Islande, pour prévenir des maladies et améliorer la croissance, on prend une une cuillère d'huile de foie de morue tous les matins.

Je prends Lysi tous les jours depuis que je suis toute petite, c'est quelque chose qu'on prend contre le froid comme il n'y a pas beaucoup de soleil. — Güla, jeune islandaise sur le marché de Strasbourg

Chaque jour plus de mille bouteilles d'huile de foie de morue sont vendues © Radio France - Yassine Khelfa

Chaque jour sur le stand islandais, plus de mille bouteilles d'huile de foie de morue se sont vendues. À tel point que "l'entreprise islandaise envisage de développer ses activités en France dès 2018, dans le Grand est, et pourquoi pas à Strasbourg" d'après Bénédicte Vandekerckhove, qui s'occupe du développement de Lysi en France.

Comptez quinze euros la bouteille de 240 ml d'huile de foie de morue. À savoir que le produit est également disponible en gélules pour ceux qui aimeraient faire des cures de vitamine A ou D.