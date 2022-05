L'huile, une denrée toujours plus chère pour les restaurateurs

La Creuse n'y échappe pas. L'huile coûte de plus en plus cher pour les consommateurs, mais surtout pour les patrons de restaurants qui en utilisent quotidiennement dans leur cuisine. La situation se complique lorsque celle-ci manque dans les rayons des grossistes.

Une situation difficile pour les restaurateurs

Thierry Le Costoec, chef de L'Escale, à La Saunière, paie le litre d'huile 6 euros. Il se souvient qu'il y a deux mois, il payait encore autour de 3 € le litre. Une augmentation trop importante pour maintenir les prix de sa carte. "Il faut que notre clientèle vienne et il ne faut pas non plus qu'on travaille à perte. On a pas augmenté à la hauteur où il aurait fallu, mais _par obligation, on a dû augmenter un peu_", explique le chef.

A Guéret, les kebabs n'y échappent pas. Au Gourmand, rue de Paris, il faut compter 50 centimes à 1 euro supplémentaire pour se payer un sandwich. Le Soleil de Tunis ou le Karadeniz appliqueront bientôt, eux aussi, une augmentation sur certains produits. Une situation inévitable pour qu'ils puissent continuer de travailler.

Un secteur sous tension

Patrick Jamet, le directeur de Promocash (un grossiste) à Saint-Fiel, comprend très bien la situation que traversent les patrons de restaurants, puisque c'est lui qui les fournit. "Aujourd'hui, quand vous avez un produit de base qui a triplé de prix, à un moment où à un autre, il faut qu'il y ait une répercussion". Il voit aussi avant eux l'envolée des prix de certaines denrées et notamment de l'huile.

Il y a quinze jours on avait mis 200 litres dans le rayon et tout est parti en moins d'une heure

Dans des périodes de fortes tensions, le réflexe est bien souvent de faire des réserves. "Il y a quinze jours on avait mis 200 litres dans le rayon et tout est parti en moins d'une heure. Chez nos clients, personne n'est capable de s'autoréguler, donc c'est nous qui faisons la régulation". La situation est moins tendue, mais Monsieur Jamet n'hésitera pas à réglementer le nombre de litres par client si ça venait à se reproduire. Un contrôle obligatoire pour que le maximum de monde soit servi.

Ses rayons se remplissent un peu. Il met toutefois en garde "le secteur reste encore sous tension". La situation n'est pas prête de s'améliorer de si tôt.