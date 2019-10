L'humour au service de l'emploi dans le Sud Touraine

Indre-et-Loire, France

Afin de faire connaître les emplois à pourvoir dans l'industrie dans le Sud Touraine, la Communauté de communes Loches Sud Touraine vient de lancer une campagne de communication sur les réseaux sociaux, l'idée est de faire découvrir les PME de ce territoire rural dans un rayon de 50 km jusque dans les départements limitrophes que sont l'Indre (secteur du Blanc) et la Vienne (secteur de Châtellerault), parce que si trouver des chaudronniers, conducteurs d'engins ou autre électroniciens n'est déjà pas simple en ville, c'est encore moins le cas en zone rurale d'où cette campagne de communication basée avant tout sur l'humour en caricaturant le sud de la France sous forme de petites vidéos comme l'explique Johanna Benattar référente emploi et formation à la Communauté de communes : "l'idée c'est d'interpeller les internautes, c'est une campagne qui est diffusée sur les réseaux sociaux, cela permet de leur faire découvrir à la fois le territoire et les offres des entreprises, dans cette campagne on casse un peu les codes car cela concerne aussi bien les habitants du secteur que ceux des territoires limitrophes, çà va être des postes de tourneur fraiseur, opérateur de production, en gros le message est clair, venez dans le Sud Touraine les entreprises vous recrutent et vous forment en interne"

Chaque vendredi jusqu'au 8 novembre une vidéo est postée sur les réseaux sociaux

"Ton boulot est dans le Sud" c'est le slogan de cette campagne de communication. Sous forme d'humour une petite vidéo est mise chaque vendredi sur les réseaux sociaux jusque la fin de cette campagne le 8 novembre 2019.

De plus une vidéo est réalisée présentant les entreprises qui participent à cette campagne de communication comme la PME Nouansport 47 salariés qui fabrique des équipements sportifs à Nouans-les-Fontaines près de Montrésor, elle a en ce moment cinq postes à pourvoir comme l'explique Bernard Rony son PDG.

le sud Touraine est un territoire qui compte 52 500 ha et 67 communes de Tauxigny et Cormery au nord jusque Orbigny à l'ouest et Bridoré au sud, c'est environ 400 PME rien que dans le secteur de l'industrie, la production et les métiers annexes et dans sept cas sur 10 les recrutements sont jugés très difficiles.

Plus de renseignements sur : http://sudtouraineactive.com/

Cette campagne de communication a coûté entre 20 000 et 25 000 euros d'après la Communauté de communes.