L'hybride et l'électrique séduisent de plus en plus dans le Cotentin

De plus en plus de constructeurs automobiles proposent des voitures électriques ou hybrides. Le Diesel Gate a laissé des traces, la préservation de l'environnement devient une priorité... Et les acheteurs changent leurs habitudes, comme le constatent les concessionnaires.

Chez Toyota, constructeur précurseur en matière d'hybride, c'est bien simple, "sur dix voitures vendues, sept moteurs sont des moteurs hybrides, deux sont des moteurs essences et un moteur maintenant est diesel", explique Samuel Valognes, responsable de la concession Toyota de Tourlaville.

Certes, la marque japonaise propose de moins en moins de véhicules diesel, mais la tendance est là : entre l'augmentation du prix à la pompe et la prise de conscience environnementale, les choix des consommateurs évoluent en matière de voitures.

L'électrique se démocratise

Ainsi, chez Renault, la petite électrique Zoé n'est plus cantonnée à la ville. Benoît Houivet, chef de groupe véhicules neufs et occasion, remarque que ses acheteurs n'habitent plus seulement Cherbourg, mais aussi Beaumont ou Saint-Vaast-la-Hougue. Leur profil ? "Ce sont généralement des actifs avec deux voitures au foyer, une pour le week-end et les vacances, l'autre électrique pour les trajets du quotidien, qui remplace la Clio essence par exemple."

Un choix calculé

La consommation de voitures se rationnalise et la location est en plein essor. Des ménages peuvent ainsi avoir une électrique dont l'autonomie suffit pour la vie de tous les jours, et louer une voiture thermique lorsqu'ils se déplacent sur de plus longues distances.

Pour Pierre-Alexandre Soulard, conseiller chez Citroën à Cherbourg, "les gens veulent tout maîtriser, ils font le calcul global : la location de la voiture, leur budget entretien et carburant mensuel, et c'est comme ça que l'électrique devient intéressant."

Les marques contraintes par la loi

Electrique ou hybride, toutes les marques verdissent leurs gammes. En fait, elles n'ont pas vraiment le choix, car les normes européennes visent un objectif de 95 grammes de CO2 émis au kilomètre d'ici 2030, avec de lourdes amendes pour les constructeurs en cas de non conformité.