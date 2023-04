L'hydrogène en plein développement, Lhyfe construit une usine au nord de Toulouse

À Bessières, Lhyfe vise une clientèle publique et privée dans le secteur de la mobilité et de l’industrie.

C'est un des carburants du futur : à Bessières, dans le nord de la Haute-Garonne, la société Lhyfe est en train de construire un site de production d’hydrogène vert et renouvelable. Le chantier vient de démarrer, pour une ouverture fin 2023.

Le directeur commercial Ghislain Robert était l'invité de France Bleu Occitanie ce mercredi 19 avril.

France Bleu Occitanie : Comment fabrique-t-on de l'hydrogène ?

Ghislain Robert : Lhyfe est spécialisée dans la production d'hydrogène renouvelable, c'est-à-dire d'hydrogène produit par électrolyse de l'eau à base d'électricité exclusivement renouvelable. Petit rappel de chimie : l'électrolyse de l'eau, c'est casser la molécule d'eau (H2O). On sépare le H du O, et on obtient de l'hydrogène et on libère de l'oxygène. Donc c'est très bon pour l'environnement.

Quel type de bâtiment à Bessières ? Grand, impressionnant ?

Non, pas forcément, mais il est atypique avec des éléments qui ne dépassent pas la hauteur de deux conteneurs maritimes. 2m50 environ et qui occupent une surface de l'ordre de 6.000 mètres carrés, mais peu bâtis avec une grosse logistique pour gérer les transferts de cet hydrogène vers les différentes stations de la région.

Pourquoi avoir choisi Bessières ?

Nous avons répondu à un appel à projets de la région Occitanie qui s'appelle le "Corridor H2Occitanie" et notre choix s'est focalisé sur Bessières pour une disponibilité d'emprise et nous permettre ainsi de rayonner à travers toute la Haute-Garonne et au-delà à travers toute la région Occitanie.

Qui seront vos clients ?

La région Occitanie a réuni autour de la table différents acteurs. Nous sommes producteurs d'hydrogène renouvelable. Il y a aussi des distributeurs. Il y aura des usagers. Nous sommes actuellement en cours de constitution de cet outil pour que cet écosystème éclose d'ici la fin de cette année. Il y aura des stations de distribution qui seront nos premiers clients au nord de la région, au-delà de la ville de Toulouse, pour distribuer cet hydrogène.