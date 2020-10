L'hydrothérapie pour les bébés cartonne à Amiens

Baby Spa Amiens a ouvert avec du retard à cause de la crise sanitaire. Mais depuis le mois de juillet plus de deux cents bébés sont venus se faire chouchouter à Amiens.

Le concept nous vient de Laura Sevenus, une britannique qui a inventé le Bubby, une grosse bouée mauve accrochée autour du cou de bébé. La franchise a traversée la Manche pour venir s'implanter à Amiens grâce à Malissa Smagacz la gérante. Elle a eu l'idée de lancer ce centre de bien-être pour bébé en allant au spa en Espagne avec son mari et leur fille qui avait un an. Après s'être renseignée et rencontrée Laura Sevenus, elle s'est lancée.

Le centre a ouvert avec quelques mois de retard à cause de la crise sanitaire et du confinement. Mais depuis l'ouverture au mois de juillet, le centre a reçu plus de 200 bébés.

Le centre propose aussi du yoga pour bébé et enfants, des massages avant et après l'accouchement. Les papas ne sont pas oubliés non plus. Il y a aussi des ateliers de portage.

Pour suivre l'actualité de Baby Spa Amiens sur facebook c'est ici.

Baby Spa est situé au 16, rue saint patrice à Amiens © Radio France - Marie-Gaëtane Comte