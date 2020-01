L'Hyper U Reims Village baisse la lumière et coupe le son

Reims, France

Le moins que l'on puisse dire c'est que ça surprend : lumière réduite de moitié et aucune musique, de quoi d'abord se dire qu'il y a un problème. A l'entrée, un panneau explique la démarche, nous sommes en "Ambiance douce". "C'est une volonté de la chaîne pour permettre aux personnes autistes de ne pas se sentir agressées par l'ambiance du magasin", explique Mathilde Descamps, chargée de communication de l'Hyper U Reims Village.

Une initiative pour les personnes sensibles, qui plaît aux autres clients : "Je travaille toute la journée auprès d'enfants, donc être dans le silence ça fait du bien", confie Julie. "Moi c'est surtout la lumière tamisée que j'apprécie", ajoute Valérie, "En revanche un petit fond musical ce serait bien, on n'est pas habitué".

Des bienfaits aussi pour les salariés

Trois fois par semaine donc, pendant une ou deux heures, seuls les bruits des caddie et des clients faisant leurs courses animent le magasin. Un moment calme également apprécié par les salariés de l'hypermarché, d'autant que la soufflerie du chauffage a aussi été coupée et les bruits d'encaissement ont été atténués. "C'est de la sérénité, de l'apaisement, ça détend", reconnaît Ericka derrière sa caisse, pendant que son collègue Djadi, à l'accueil, a tendance à baisser la voix : "On s'adapte et c'est vrai que quand l'ambiance on parle moins fort et on entend mieux les clients".

Et puis réduire le bruit, mais surtout l'intensité de l'éclairage permet aussi de faire baisser la consommation d'énergie du magasin et donc de moins peser sur son budget. L'Hyper U Reims Village fera les comptes dans quelques semaines.

Le reportage d'Aurélie Jacquand dans les allées de l'Hyper U Reims Village Copier