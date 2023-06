L'hypermarché Casino de La Riche fait partie des 57 magasins cédés à Intermarché

L'hypermarché Casino de La Riche va passer sous la coupe du groupe Intermarché. Selon les informations du syndicat CGT, le magasin fait partie des 57 qui vont être cédés d'ici la fin de l'année 2023.

80 salariés sont concernés selon Fabrice Oré, élu au CSE Casino de La Riche. "Normalement lors d'une reprise, il y a continuité du contrat de travail, explique-t-il. Mais pour avoir déjà vécu une absorption, on s'est rendu compte que le ménage se fait naturellement au bout d'un an. On écarte du monde par des départs aidés, on les pousse à la démission...donc c'est une grosse inquiétude. Il y en a aussi une par rapport aux conditions de travail parce qu'Intermarché ne fonctionne pas comme Casino, ce sont des franchises et le groupe fonctionne au minima de la convention collective."