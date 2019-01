L'hypnose connectée du Vaucluse à Las Vegas

Avignon, France

Une entreprise de Montfavet participe au Consumer Electronics Show (CES) à Las Vegas. Dreaminzzz est la seule entreprise de Vaucluse à ce salon international des produits connectés. 55 entreprises de la région PACA sont à Las Vegas. Dreaminzzz conçoit des produits d'hypnose connectés.

Recherche à Las Vegas de distributeurs internationaux pour de l'auto-hypnose connectée

Le masque Hypnos a été présenté à Las Vegas l'an passé. Ce masque diffuse lumières, vibrations et messages pour "une séance d'auto hypnose guidée". Son concepteur Guillaume Gautier ajoute que l'application propose "une bibliothèque de programmes hypnotiques". Le masque Hypnos est distribué dans deux grandes enseignes française mais aussi en Suisse et en Belgique. Depuis le CES 2018, 10.000 exemplaires fabriqués à Montfavet ont été vendus (199 euros).

Aujourd'hui l'hypnopraticien et cofondateur de Dreaminzzz veut élargir à Las Vegas sa clientèle : "on y retourne pour trouver des distributeurs adaptés au produit". Guillaume Gautier souhaite "rencontrer à nouveau les contacts de l'an passé. On a commencé la traduction en anglais de l'application pour leur dire qu'on est prêt à venir aux USA et qu'on peut travailler ensemble".

Une vibration dans la main pour respirer et gérer son stress

Dreaminzz révélera cette année un nouveau produit à Las Vegas : Hilo. Ce galet de métal de 6 cm de diamètre vibre dans la main. Guillaume Gautier explique que c'est "un guide de respiration et de méditation. Vous allez suivre le rythme avec votre doigt. Pour se détenter, ce sera neuf respirations par minute. Vous passez votre doigt et l'appareil vibre quand vous êtes au bon rythme. L'idée c'est de réapprendre à respirer en dans le métro, au travail ou dans son quotidien". Hilo devrait être commercialisé avant l'été autour de 70 euros.