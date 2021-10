L'I.Boat, la péniche festive du Bassin à Flots, fête ses 10 ans

Repoussé à cause de la pandémie, l'anniversaire de l'I.Boat à Bordeaux est organisé à partir de ce vendredi 1er octobre et jusqu'à dimanche.

L'I.boat fête ses 10 ans ! A partir de ce vendredi 1er octobre et jusqu'à dimanche. La fête se tiendra en plein air, sur le quai devant la péniche : l'occasion de faire le point avec ce lieu bien connu des fêtards bordelais. Situé au bassin à Flots, l'I.Boat ce sont des concerts, une boîte de nuit, des bars et un restaurant... il a donc connu des dérives depuis le début de la pandémie.

Trois jours de festivités

Au programme de cet anniversaire, un "Open Air festival", avec des DJ internationaux ce vendredi à partir de 17 heures, et demain à partir de 15 heures. Au programme, Ricardo Villalobos, Palms Trax ou encore Milhade... Et pour dimanche, un marché vintage et un brunch pour des retrouvailles "familiales".

Un anniversaire qui se fera avec le pass sanitaire et en plus petit comité que prévu : une jauge est instaurée à 2.500 personnes. "Ça se prépare normalement au moins trois mois à l'avance" nous explique François Bidou, directeur associé de l'I.Boat "mais avec la situation sanitaire en juin dernier, on a tout arrêté" Alors l'organisation s'est finalement faite un peu au dernier moment. Mais pas de quoi inquiéter le patron, sûr que le public qui vient depuis 10 ans sera au rendez-vous !

Toutes les festivités se feront sur le quai devant la péniche. - Janeb

"Repartir sur de nouvelles bases"

Cet anniversaire, c'est aussi l'occasion d'oublier un peu l'année et demie de galère qu'a connu le monde de la fête. "Repartir sur de nouvelles bases", c'est le credo de François Bidou. L'I.Boat, comme toutes les boîtes de nuits et salles de concerts, a subi la crise sanitaire de plein fouet : depuis le 15 mars 2020, l'intérieur de la péniche est fermé. Même depuis l'annonce du pass sanitaire, les responsables ont pris la décision de ne pas rouvrir l'intérieur. "Ça aurait été ouvrir à perte, car notre public (18-40 ans) ne l'aurait pas forcément eu à temps".

Plusieurs DJ internationaux seront présents pour les trois jours de fête. - Janeb

La réouverture des terrasses n'a pas permis de compenser pour la rentrée : 40% de revenus en moins par rapport à une année normale.

En 2020, l'I.Boat a perdu plus de 3 millions d'euros en chiffre d'affaire. Les réserves n'ont pas été suffisantes pour compenser, alors les gérants ont souscrit à un PGE (Prêt Garanti par l'Etat) dès le mois de mai 2020. Remboursable à partir de 2024, et en quatre ans pour le moment, mais François Bidou espère que ce remboursement pourra s'étaler sur 10 ans. "On est une grosse machine mais avec un écosystème fragile" explique-t-il.

Pour ses 10 ans, l'I.Boat espère bien mettre ces galères derrière lui, et prévoit de rouvrir la péniche dès le 7 octobre prochain.