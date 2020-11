L'arrêté est paru au journal officiel ce vendredi 13 novembre : le Linge Basque et la Pierre d'Arudy bénéficient désormais d'une Identification Géographique Protégée, c'est le résultat d'un long combat mené par les entreprises du secteur pour valoriser et protéger leur production.

L'Identification Géographique Protégée Pierre d'Arudy et Linge Basque va profiter au Béarn et à la Bigorre

l'Institut National de la Propriété Industrielle a homologué douze IGP, on y trouve la Porcelaine de Limoges, la Tapisserie d'Aubusson, ou la Charentaise. Cette reconnaissance vient récompenser des professionnels qui ont su se fédérer au sein de leurs filières.

La Pierre d'Arudy aussi belle et résistante que le marbre

La Pierre d'Arudy, on la retrouve par exemple à l'Opéra Garnier à Paris, ou l'Empire State Bulding à New-York, et plus simplement dans nos cuisines, nos salles de bains ou les monuments funéraires. La filière regroupe huit entreprises, PME et artisans (Marbrerie Darget, marbrerie Dubourdieu et fils, les carrières Laplace, la Société Industrielle du Neez, SASU APTP, la marbrerie Moncayola, la SARL Bouneou et Larralde), pour une quarantaine d'emplois et un chiffre d'affaires de quatre millions d'euros.

Stéphane Darget est la troisième génération de la marbrerie qui porte son nom. Dans son magasin et son atelier à Oloron, on trouve la Pierre d'Arudy sous toutes ses formes (bâtiment, voirie, cuisines, salles de bains, funéraire...). Il espère que l'IGP va permettre de développer son activité, au-delà du Béarn, parce que la pierre d'Arudy utilisée à l'Opéra Garnier ou à l'Empire State Bulding à New-York n'a pas été mise en œuvre par des béarnais.

Stéphane Darget vient de reprendre la marbrerie Jean Boué à Arudy, "comme un retour aux sources".

L'IGP couvre l'aire géographique suivante : Arudy, Bescat et Louvie-Juzon pour l'extraction ; les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et 196 communes des Landes pour les opérations de transformation.

Un mur en pierre d'Arudy - unicem Nouvelle-Aquitaine

Le Linge Basque, était à l'origine appelé "toile du Béarn"

Ce linge typique continue d'ailleurs d'être tissé largement en Béarn. Les pièces tissées deviennent du linge de table, des accessoires décoratifs, des vêtements et encore des équipements pour les animaux.

L'atelier de tissage de l'entreprise Moutet à Orthez - Tissage Moutet

L'IGP Linge Basque est limitée au département des Pyrénées-Atlantiques, et concerne trois entreprises : les Tissages Moutet à Orthez, les Tissages Lartigue et Lartigue 1910, à Bidos et Ascain. Des entreprises qui sont également labellisées "Entreprises du Patrimoine Vivant" et qui emploient une cinquantaine de salariés.

Une IGP pour protéger et valoriser les productions

Cette reconnaissance va permettre aux entreprises concernées de se distinguer parmi la concurrence, de mieux lutter contre les contre-façons et de valoriser leur production notamment pour les ventes à l'export. Le logo de l'IGP sera désormais apposée sur les produits.