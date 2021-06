La nouvelle éco : la Bergamote de Nancy IGP fête ses 25 ans

La Bergamote de Nancy IGP compte 4 fabricants et membres de l'Organisme de défense et de gestion (ODG)

C'est le seul bonbon en France à avoir reçu ce label : la Bergamote de Nancy IGP (Indication géographique protégée) fête ses 25 ans. Un petit bonbon, carré, doré, ancestral - il existe depuis depuis plus d'un siècle et demi - et protégé par cette IGP depuis 1996 pour éviter les dérives et imitations.

"C'est un bonbon fabriqué sur le territoire de la Lorraine, qui fait appel à l'essence naturelle de bergamote et non pas de l'essence de synthèse, qui est cuit à nu et défini par sa forme, son poids et sa couleur", détaille Jean-Luc Guillevic, le président de l'Organisme de défense et de gestion (ODG) de la Bergamote de Nancy IGP.

"Si une recette n'est pas parfaitement définie, elle meurt", poursuit-il. "Dans les années 84-85, j'ai vu de soi-disant Bergamote de Nancy parfumées avec des arômes de fruits, d'autres fabriquées sur des marchés en Hollande et on avait aussi à cette époque des personnes des pays asiatiques qui faisaient un peu leur marché sur nos productions."

100 boîtes de Bergamotes de Nancy IGP à gagner

Quatre fabricants de Bergamotes de Nancy peuvent se prévaloir de cette IGP en Lorraine et sont membres de l'ODG : la Maison Jean Lalonde à Nancy, la Maison des Sœurs Macaron à Nancy, la Confiserie Stanislas à Nancy et la Confiserie Des Hautes Vosges à Plainfaing. Un cercle qui peut s'élargir, souligne Jean-Luc Guillevic. "Cette structure d'IGP est ouverte. Il faut que les gens qui souhaiteraient nous rejoindre en fassent la demande et passent sous les mêmes contrôles que nous pour avoir des laboratoires et des entreprises certifiées."

A l'occasion de cet anniversaire, un concours est lancé chez ces quatre confiseurs jusqu'au 20 juin. Un questionnaire et un tirage au sort permettront de remporter l'une des 100 boîtes de bergamotes en jeu. Les 25 ans de l'IGP Bergamote de Nancy seront aussi marqués lors du Jardin Ephémère de Nancy prévu à l'automne.

