L'Île-de-France abrite près de la moitié des personnes à très haut revenu du pays

L'Insee les appelle "les plus aisées". Des personnes qui touchent au moins 9 000 euros par mois pour une personne seule, 19 020 euros mensuel pour un couple avec deux enfants de moins de 14 ans. Ils représentent 1 % de la population du pays et près de la moitié d'entre eux habite l'Île-de-France.

43 % des personnes à très haut revenu est un résident de la région parisienne, selon l'Insee qui a publié une note sur le sujet, ce mardi. L'Île-de-France arrive en tête, loin devant Auvergne-Rhône-Alpes avec 11 %. En zoomant sur la particularité francilienne, l'Insee met en avant les chiffres pour Paris qui héberge 20 % des très haut revenu du pays, 10 % pour les Hauts-de-Seine.

Un profil très précis

À partir de son étude, l'Insee peut dresser le profil des "plus aisés". "Il s'agit plus fréquemment de couples sans enfant ou de ménages dont au moins un membre a plus de 60 ans". Comme pour l'ensemble des ménages, leur principale source de revenu provient d'activités salariées. Toutefois, ces ménages perçoivent plus souvent des revenus non salariaux et du patrimoine.