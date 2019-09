L’Ile Rousse : Faut-il démonter les paillotes en hiver ?

L'Île-Rousse, Corse, France

En cette fin du mois de septembre, en Corse, la saison estivale touche à sa fin. Alors que les insulaires et touristes profitent des derniers bains de mer, les gérants de paillotes de L’Ile Rousse pensent au démontage de leurs établissements. En effet, les restaurants situés sur le domaine public maritime ont obligation d’être démontés avant le 15 octobre. « On enlève le coté bar, la pergola, et les algecos » explique Tony Canava gérant de la paillote A Casella. Son établissement est situé entièrement sur le domaine public et doit être démonté dans son intégralité afin de laisser la plage nue. « Il nous faut des camions et une dizaine de jours pour le faire".

Démonter une paillote coûte cher.

Un montage et un démontage annuel qui, selon lui, coûte « environ 20.000 euros ». Un coût dont l’exploitant se passerait bien vu « les charges » et « une saison mitigée ». Selon lui, il faut « se battre pour avoir des paillotes démontables mais pas démontées »

Le discours est le même chez son voisin, Michel Gabrielli directeur de la paillote La Marinella qui pourtant ne doit démontrer que sa terrasse « Il faut louer un entrepôt et prendre en compte les coûts de stockage ». Selon lui, L’île Rousse est situé en zone semi urbaine, ce qui l’oblige à démonter à chaque fin de saison. Pour le restaurateur, les paillotes se trouvent à 50 mètres du centre-ville et « passer zone urbaine éviterait le démontage systématique et permettrait de rester ouvert 8 à 9 mois dans l’année »

Une terrasse sur la plage semi-urbaine de Lisula © Radio France - Christophe Giudicelli

Le décret plage rendrait possible l’installation des paillotes à l’année à L’ile Rousse.

Selon André D’Oriano, gérant d’une paillote sur la plage de L’ile rousse et président de l’Union des Métiers et Industries Hôtelières (UMIH) pour les saisonniers, certaines conditions du décret plage permettraient aux gérants d’établissements d’éviter de démonter à la fin de la saison : « Nous avons un office du tourisme de catégorie 1, 200 chambres d’Hôtel entre le 1er décembre et le 31 mars et un plan local d’urbanisme en cours. Nous serions dans les critères ».

Les gérants de paillotes de L’île Rousse souhaitent également que la gestion des autorisations d'occupation sur le domaine maritime soit du fait de la commune en place de l’état qui gère les AOT actuellement.