"L'Ille-et-Vilaine plus touchée qu'ailleurs" par l'extrême pauvreté, selon le Secours catholique

Les pauvres sont de plus en plus pauvres : c'est le constat que dresse le rapport annuel du Secours catholique sur "l'état de la pauvreté en France", publié ce jeudi 17 novembre. Comme chaque année, l'association a mené une étude statistique sur 50.000 dossiers de foyers suivis, dont 1.000 en Ille-et-Vilaine. "On constate que le reste à vivre, ce qui reste une fois que les factures et les charges non-compressibles sont payées, est inférieur à 550 euros chez la moitié de nos bénéficiaires", souligne Armand Chateaugiron, président du Secours catholique en Ille-et-Vilaine.

330 euros pour vivre

"Dans le département, la situation est même pire, car étant préfecture de région, la ville de Rennes accueille de nombreux migrants qui ne peuvent pas travailler et n'ont donc aucun revenu, ou des revenus très faibles. Une personne suivie sur deux touche donc moins de 330 euros par mois au total".

Une extrême précarité qui contraint à des choix "impossibles", dénonce Armand Chateaugiron. "De nombreuses personnes doivent donc bénéficier de l'aide alimentaire notamment". Concernant le revenu des ménages, objet de l'étude publiée ce jeudi, le président constate "une dégradation de la situation comparé aux deux années précédentes".

"La crise sanitaire a paradoxalement entraîné une légère amélioration, car de nombreuses aides ont été mises en place par l'Etat ou les collectivités locales. Aujourd'hui, on revient aux chiffres de 2019 concernant la pauvreté", regrette Armand Chateaugiron.