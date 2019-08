L'immeuble de la Banque de France racheté par Châteauroux Métropole

Châteauroux, France

3.000 mètres carrés en centre-ville de Châteauroux, dans un état remarquable, et pour un prix défiant toute concurrence. L'occasion était trop belle. Châteauroux Métropole s'est porté acquéreur de l'immeuble occupé précédemment par la Banque de France. La décision devrait être validée ce lundi 26 août en conseil communautaire.

"Il y a 1 an, la Banque de France nous a proposé de racheter ses locaux, l'agglo étant prioritaire. L'institution en demandait alors 1,787 million d'euros. Nous n'avons pas donné suite" raconte Gil Averous.

Mais les locaux, en excellente état d'après la mairie, intéresse l'équipe communautaire qui reste en veille sur le dossier. Lorsqu'un an plus tard, suite à une nouvelle offre d'un particulier, la Banque de France baisse son prix, l'opportunité est trop belle pour Châteauroux Métropole qui s'en saisit. "L'immeuble n'était plus qu'à 250.000 euros. Nous avons exercé notre droit de priorité. Nous voudrions installer les archives communautaires et peut être aussi des services économiques comme la pépinière d'entreprise qui est installée actuellement en face de la gare. Pourquoi pas aussi la police municipale... On y réfléchit" explique le maire de Châteauroux.

La signature de l'acte devrait se faire d'ici la fin de l'année pour un déménagement courant 2020 si tout va bien.