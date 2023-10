L'immobilier de luxe a le vent en poupe à La Rochelle

A La Rochelle, un créneau très particulier s'offre aux investisseurs : l'immobilier de luxe. Sur fond de crise du logement, ce domaine attise beaucoup de curiosité, "ça s'explique par le fait que ces biens immobiliers sont assez rares dans le secteur", explique Angélique Sawtell, directrice de Christie's. Installée sur le Vieux-Port, Christie's est une agence spécialisée dans l'immobilier de luxe et la vente aux enchères, ce sont eux qui s'occupent des dossiers les plus onéreux de la Charente-Maritime.

Un hôtel particulier du XVIème siècle

L'entrée de l'hôtel particulier - Christie's

Dans les dossiers de vente de Christie's, un hôtel particulier datant du XVIe siècle situé au cœur de La Rochelle. Ce bien image parfaitement le catalogue proposé par Christie's, "c'est un hôtel particulier de deux étages, il y a 300 m2 habitable, il a été construit au XVIe siècle, mais à l'intérieur on retrouve des pièces qui datent du XVIIIe", explique Angélique Sawtell. Des moulures au plafond, un parquet chevron d'époque, des pavais typiquement rochelais dans la cours intérieure… Visuellement, tout rejoint le standing de Christie's, "celui-ci, on le vend à 2 millions d'euros", poursuit la directrice de l'agence.

Pour 2 millions d'euros, à quel public s'adresse Christie's ? "On a des clients qui sont majoritairement étrangers, ou alors si ils sont Français, ils reviennent justement de l'étrange", détaille Angélique Sawtell. Elle a d'ailleurs remarqué depuis peu le retour des acheteurs américains depuis la fin de la crise santiaire. Et en plus de ça, la démarche évolue selon l'emplacement du bien immobilier, "à La Rochelle, les clients demandent un pied à terre, alors que sur l'île de Ré on vend beaucoup de résidences secondaires".

Petite bibliothèque de l'hôtel particulier - Christie's

Malgré tout, Angélique Sawtell et ses employés restent conscients de la problématique ambiante, c'est pour ça qu'elle examine attentivement chaque dossier. "Pour cet hôtel particulier par exemple, on veut vraiment le vendre à une famille qui va la garder longtemps, pas la transformer en appartements", affirme la directrice de Christie's. Dans La Rochelle ces biens immobiliers sont rares et ça n'est pas pour rien selon angélique Sawtell "beaucoup ont été transformées en appartement, les propriétés qui ont été préservées on les compte sur les doigts d'une main".