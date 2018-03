Limoges, France

2016 avait été une bonne année sur le marché du logement, 2017 se place dans la continuité en affichant même un record sur le volume de transactions, selon l'Observatoire de l'immobilier de la Haute-Vienne. Son président Bernard Durivaud vient de livrer les résultats d'une enquête menée auprès des professionnels du secteur dans le département. Pour commenter ce dynamisme, il était l'invité de Nicolas Tarrade ce vendredi sur France Bleu Limousin .

Du jamais vu depuis 1995 !

Avec près de 8.000 transactions enregistrées l'an dernier, les biens immobiliers ne se sont jamais aussi bien vendus en Haute-Vienne. Pourtant, à l'accoutumée, les années de campagne électorale ne sont guère réjouissantes pour le marché de l'immobilier. Mais cette année, c'est la bonne surprise pour les professionnels du secteur, avec un premier semestre hors-norme et un bon deuxième semestre. Avec cela, l'effet du prêt à taux zéro combiné à un taux de crédit immobilier très bas. Bref, "un marché sur une bonne dynamique", selon Bernard Durivaud.

Des prix assez bas, une aubaine pour les acheteurs

Le prix moyen du mètre carré s'élève à 1.100 euros pour les appartements en Haute-Vienne, un tarif relativement _"bas comparé à la moyenne nationale et même à d'autres villes de taille équivalente"commente Bernard Durivaud. Si ça réjouit forcément les acheteurs, dans le même temps ça limite l'espérance de plus-value pour les vendeurs. En zone rurale, les prix sont aussi plus bas et "les gens sont prêts aujourd'hui pour faire quelques kilomètres supplémentaires pour acheter un bien à un prix plus bas que sur Limoges" remarque encore le président de l'Observatoire départemental de l'immobilier. Dans les campagnes, Bernard Durivaud note aussi un autre phénomène. "La clientèle d'anglais qui avait un peu disparue semble revenir ces derniers mois."_

Un parc locatif vieillissant

En ce qui concerne le parc locatif, il est ancien à Limoges, avec des immeubles des années 1960 et 1970. Ces bâtiments "demandent beaucoup de travaux, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. On est face à co-propriétaires et des _propriétaires bailleurs qui ont vieilli en même temps que leurs biens et n'ont pas forcément les moyens de faire les travaux à l'intérieur et ceux de la co-propriété._" Ce patrimoine vieillissant va devenir de plus en plus difficile à vendre ou à louer pronostique Bernard Durivaud.