Les ventes et les prix de l'immobiliser sont en augmentation en Gironde. Mais ce sont surtout des locaux qui achètent. 78% sont des Girondins, les Franciliens représentent moins de 10% des acquéreurs, "contrairement aux idées reçues" explique Victor Marin, notaire à Libourne.

L'immobilier explose en Gironde et les Franciliens ne sont pas les principaux acquéreurs

Victor Marin, notaire à Libourne et membre de la chambre des notaires de la Gironde.

2021 est une année record pour l'immobilier girondin. Il y a plusieurs raisons à cela selon Victor Marin, notaire à Libourne et membre de la chambre des notaires de Gironde : "On peut l'expliquer notamment par le fait que les personnes, depuis la fin du premier confinement recherchent principalement des maisons anciennes avec un extérieur." Les maisons anciennes représentent deux tiers des ventes dans l'ancien, "donc 19 000 sur 30.000 ventes en volume". Les acheteurs recherchent un extérieur, un cadre de vie agréable. Ils veulent "pouvoir télétravailler et éventuellement faire des allers-retours avec des villes comme Paris ou être avec la desserte LGV qui le permet".

Profil type d'un acheteur en Gironde

L'acheteur type en Gironde, c'est quelqu'un qui exerce une profession intermédiaire, un cadre, "donc principalement des salariés qui ont de certains moyens, explique Victor Marin. Il y a également des retraités, principalement sur le littoral".Ensuite, l'origine géographique, c'est 78% de Girondins qui restent en Gironde et 25% qui restent dans la même commune. Donc, il y a parfois une mauvaise idée reçue. Ce n'est pas forcément des personnes d'autres départements ou des Franciliens qui achètent en Gironde et font augmenter les prix.

Un investissement sûr

Investir dans l'immobilier reste "sûr par rapport à des produits financiers qui ont des taux de rentabilité pas forcément élevés" explique Victor Marin.