L'immobilier ne connaît pas la crise dans la Loire, "il est toujours temps d'acheter"

Entre juillet 2020 et juillet 2021, sept mille maisons et six mille appartements ont été vendus dans la Loire, ce qui représente un bond de 18% par rapport à l'année précédente. Ces chiffres montrent la très bonne santé du marché de l'immobilier dans le département et ont même étonné Gérard De Zan, président de la chambre des notaires de la Loire.

Vous vous attendiez à ces très bons chiffres pour le marché de l'immobilier dans la Loire ?

Ce sont des chiffres qui nous ont un peu étonné au départ. Au début du premier confinement, on s'est tous demandé ce qui allait se passer. Pour ma part, je m'attendais plutôt à l'inverse parce que je me suis dit que les situations économiques n'allaient pas être forcément propices, par crainte de perdre leur emploi. Et puis, finalement, il s'est passé exactement l'inverse. C'est à dire que les gens ont repensé leur vie, certainement à grande échelle. On a vu beaucoup de gens qui ont changé de travail aussi, et se sont rués pas seulement sur les vélos et les piscines, mais aussi sur l'immobilier.

Ce qui attire dans la Loire, ce sont évidemment les prix. À Saint-Etienne, si on veut acheter un appartement ancien, le prix médian du mètre carré est à 1.090 euros, contre 5.000 à Lyon ou 1.880 à Clermont. Toutefois, les prix commencent à augmenter chez nous. Est-ce que selon vous, à l'avenir, cela pourra être plus complexe d'acheter ?

Bien sûr que l'augmentation des prix rendra les choses plus difficiles. Mais quand on compare avec les grandes villes régionales, l'écart qui existait se maintient à peu près. Si on regarde la hausse des prix sur la région stéphanoise, elle a été de 8,4% sur un an, mais dans le même temps, Grenoble, Annecy, Chambéry, Valence ont beaucoup moins monté. Donc, il y a une sorte de réajustement. Et malgré tout, on reste à un prix qui est inférieur à 1.100 euros le mètre carré. C'est quand même l'une des villes où on a une accessibilité de l'immobilier la plus facile.

Donc, il est toujours temps d'acheter, d'investir ?

Bien sûr, bien sûr, et on a toujours un taux de rentabilité qui est de l'ordre de 7 ou de 8, ce qui est absolument introuvable dans les grandes villes françaises. Donc, aujourd'hui, ça reste très, très intéressant. Les gens qui viennent investir, souvent viennent d'ailleurs, d'autres départements, comme le Rhône. Beaucoup de gens qui travaillent là bas, viennent aujourd'hui acheter dans la Loire parce que la même maison ils peuvent la trouver deux, voire trois fois moins chère. Dans la plaine du Forez par contre, les maisons manquent un peu. Cette situation va certainement durer un peu parce que tous les gens qui ont acheté depuis 18 mois ne vont pas tous revendre l'année prochaine. Donc il va forcément y avoir un ralentissement du volume des ventes. Mais enfin, malgré tout, on a des clients qui trouvent sans trop de difficultés à vendre et à acheter dans la périphérie stéphanoise.