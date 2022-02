L'immobilier niortais se porte bien

Entre 2020 et 2021, à Niort, le nombre de dossiers d'urbanisme déposés a augmenté de 21%, et celui des permis de construire de 43%. Pour la mairie, qui veut faire en sorte de permettre l'accès à la propriété pour tous malgré des prix au mètre carré en hausse, la ville est devenue très attractive.

La bonne santé de l'immobilier est souvent l'indicateur de l'attractivité d'une ville. Et à Niort, tout semble au beau fixe du côté de la pierre. En un an, de 2020 à 2021, le nombre de dossiers d'urbanisme déposés a augmenté de 21%. Il y en a eu près de 4000 l'an dernier. Une hausse aussi visible dans les permis de construire, en hausse de 43% sur la même période.

Pour Bastien Marchive, cela prouve l'attractivité de la ville : "Niort est une ville moyenne et on l'a tous constaté depuis le Covid, il y a une vraie volonté de retourner quelque part à la nature et on constate que beaucoup de Français cherchent à améliorer leur qualité de vie. Et je crois que les différents investissements qui ont pu être réalisés par la municipalité, en particulier ces dernières années, améliorent aussi ce cadre de vie auquel aspirent les nouveaux arrivants. On a également un marché de l'immobilier très dynamique, notamment du fait de son accessibilité puisque aujourd'hui, Niort est la ville préfecture la moins chère du Poitou-Charentes."

Des prix en hausse mais moins élevés qu'ailleurs

Avec 1460 euros par mètres carrés pour une maison, Niort est en dessous de Poitiers, où on est plus proche des 1900 eirps. Un prix toutefois en hausse dans la capitale des Deux-Sèvres, +14% en un an. Mais la volonté de la mairie est de garder un accès à la propriété abordable. "Evidemment c'est très intéressant de pouvoir accueillir de nouveaux arrivants et c'est une belle dynamique qui s'enclenche. Néanmoins, cela ne doit évidemment pas se faire aux dépens de nos concitoyens en particulier à ceux qui ont des moyens modestes", explique Bastien Marchive. Des dispositifs de préemption et d'aide à la rénovation ont été mis notamment mis en place pour réguler un marché de l'immobilier qui va continuer à se développer à Niort, avec près de 1450 construits d'ici 2025.