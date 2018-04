Mont-de-Marsan, France

La Chambre Interdépartementale des Notaires (qui couvre les Pyrénées-Atlantiques, les Landes et les Hautes-Pyrénées) vient de publier ses chiffres pour l'année 2017. Ce qui en ressort, c'est que les indicateurs sont au vert pour les acheteurs : les prix n'ont que légèrement augmenté l'an dernier (+4,9% pour les maisons ; +5,2% pour les appartements), et les taux d'emprunt sont toujours relativement bas (autour d'1,5% pour 15 ans).

Signe du dynamisme du marché : le volume des ventes a connu une forte hausse. +45% en un an pour les appartements neufs par exemple ! Et cela concerne principalement le littoral, explique Laurent Ginesta, notaire à Mont-de-Marsan : " Il y a une vraie difficulté à trouver du terrain et du foncier sur les départements limitrophes, notamment sur la côte basque, qui est saturée. Les promoteurs se déplacent donc sur la côte sud des Landes, qui est juste à côté. Tarnos, c'est dans les Landes, mais c'est tout près de Bayonne. On a donc une explosion des permis de construire et des constructions d'immeubles d'habitation sur la côte sud."

De grosses variations selon le secteur géographique

Et évidemment, selon que l'on s'intéresse au littoral, ou à l'intérieur des terres, les prix ne sont pas du tout les mêmes ! Côté maisons anciennes par exemple, les prix font le grand écart. Il faut compter en moyenne 184 500 euros pour acheter une maison dans les Landes. Le secteur le moins cher est le nord du département : 138 000 euros en moyenne. Et ça grimpe jusqu'à 657 000 euros en moyenne pour une maison à Hossegor, commune la plus prisée du département.