L'impact du mouvement des gilets jaunes sur l'artisanat en Côte-d'Or

D'après un sondage réalisé par la Chambre des métiers et de l'artisanat de Bourgogne, près de la moitié des chefs d'entreprise artisanale estiment que leur chiffre d'affaire a baissé depuis le début du mouvement des gilets jaunes.

Bourgogne, France

Après plusieurs semaines de manifestation, la Chambre des métiers et de l'artisanat de Bourgogne a décidé de lancer une consultation auprès des professionnels pour connaître l'impact du mouvement des gilets jaunes sur leurs entreprises. Près de 800 chefs d'entreprise artisanale ont répondu et la moitié d'entre eux disent qu'ils ont connu "une baisse anormale de leur chiffre d'affaire" depuis le début du mouvement.

- Chambre des métiers et de l'artisanat de Bourgogne

Dans le détail, c'est le secteur de l'alimentaire qui semble le plus touché par cette baisse de chiffres d'affaires, puisque près de 80% des chefs d'entreprise de cette branche qui ont répondu à consultation se disent concernés ( contre 26% seulement dans le bâtiment par exemple).

Le mouvement des gilets jaunes a eu d'autres conséquences pour ces chefs d'entreprise : 32 % d'entre eux disent avoir été gênés dans leurs déplacements professionnels, et 25% des entreprises auraient eu des difficultés d'approvisionnement, et là c'est le secteur du bâtiment qui semble le plus concerné.