L'impact du prix du gaz sur les entreprises de la plateforme de Roussillon, avec l'invité du 6-9

Pour mesurer l'impact, présent et à venir, de la hausse du prix du gaz sur les entreprises du département, entretien ce vendredi matin avec Carl Patois, administrateur du GIE Osiris (Groupement d'intérêt économique), qui gère les activités communes des entreprises chimiques de la plateforme de Roussillon et notamment les approvisionnements énergétiques.

Carl Patois, sous l'effet de la crise ukrainienne, le prix du gaz s'envole. Beaucoup d'entreprises de la plateforme ont besoin de gaz naturel. Très concrètement, qu'est ce qui se passe aujourd'hui, en ce moment, sur la facture de gaz ?

Pour les industriels, la situation est très différente des particuliers. Le prix du gaz, actuellement, qu'on doit acheter au jour le jour, est 12 fois plus cher qu'il y a un an.

La hausse avait déjà commencé un peu avant le conflit ukrainien. Elle s'est accéléré ?

Oui, ça a commencé en septembre-octobre et ça ne fait que dériver avec le conflit ukrainien. On a pris des tendances totalement folles... Alors les industriels sont plutôt prévoyants, donc ils ont des stratégies dites "de couverture". Les industriels achètent toujours un peu d'avance, plus ou moins. On peut même acheter les 3 ans d'avance si on veut, donc on se couvre plus ou moins.

Les entreprises de la plateforme de Roussillon achètent leur gaz en Russie ? On sait d'où vient le gaz utilisé ?

Alors le gaz vient directement de tous les pays, y compris la Russie, puisque le gaz est mis sur le réseau par des fournisseurs de gaz, et il est retiré du réseau par les consommateurs de gaz. Et on ne sait pas exactement la composition du gaz qu'on a, qu'on reçoit chez soi. On ne peut pas savoir exactement d'où il vient.

Est ce qu'aujourd'hui, la situation met déjà en difficulté certaines entreprises de la plateforme ?

Absolument. On a lancé cette semaine un pilotage d'urgence pour que les entreprises puissent faire leur choix de baisser leur consommation de gaz, pour éviter de produire une partie de leur production à perte. Donc c'est s'arranger pour fonctionner avec du gaz acheté avec la couverture et le moins possible avec du gaz au prix "spot", c'est à dire le prix du lendemain.

Ça veut dire que certaines entreprises vont ralentir leur activité. Est ce que ça a des conséquences sur l'emploi ?

A court terme non.

Mais à moyen terme ?

À moyen terme, ça peut. On ne peut pas l'exclure. Et puis, à moyen terme, se profile le vrai problème pour tout le monde, c'est que les couvertures ont été faites pour l'année 2022. Mais si ça dure, il est difficile d'imaginer ce que sera 2023 pour le prix et également pour le gaz disponible. Parce qu'il y a un phénomène qui est très important : c'est que le marché du gaz fonctionne avec des stockages, qui permettent de livrer plus de gaz en hiver qu'en été. Et il faudrait dès maintenant commencer à stocker du gaz pour l'hiver prochain. Dès maintenant, ou au moins au mois d'avril, et la situation fait naître une incertitude aussi sur ce stockage.

Est ce que ça relance aussi la discussion à Roussillon autour de projets d'autonomie énergétique ? Vous avez engagé déjà un grand programme de récupération de chaleur pour être moins dépendant...

Aujourd'hui à Roussillon on est en route pour être 75% décarbonés, donc on est très fiers de ce très beau résultat. Ce qui veut dire qu'on a bien fait d'anticiper ce phénomène, mais aujourd'hui c'est techniquement impossible d'être 100% décarboné et voilà, sur la partie décarbonée, on souffre beaucoup, beaucoup, beaucoup.