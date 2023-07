L'imprimerie de la Banque de France de Chamalières va bien déménager à Vic-le-Comte

Le suspense n'était plus très grand. Les imprimeurs de Chamalières avaient décidé en début de semaine de cesser leur grève lancée début décembre contre le passage de 4 à 3 agents par machine, contre des assurances sur la pénibilité du travail. Tous les syndicats avaient signé l'accord de fin de grève. Il n'y avait plus d'obstacle pour le Conseil Général, l'organe décisionnaire de la Banque de France.

ⓘ Publicité

L'imprimerie fiduciaire va donc rejoindre la papeterie de Vic-Le-Comte. Le projet Refondation a subi de nombreuses péripéties, il avait notamment déjà été validé le 12 juillet 2022 avant d'être remis en cause. Il a été largement modifié depuis sa présentation en 2018, mais la finalité demeure: les deux installations seront voisines à Vic-Le-Comte et le site historique de Chamalières va disparaitre, un peu plus de 100 ans après son ouverture.

4 hectares en pleine ville

L'investissement est important: 250 millions d'€uros. Le déménagement devrait être terminé en 2026 ou 2027 (à l'origine, la nouvelle imprimerie était censée fonctionner en 2022).

Reste à savoir ce que va devenir le site chamaliérois. Pour le moment, rien n'est arrêté mais les projets ne devraient pas tarder à foisonner pour ce site d'un peu plus de 4 hectares, situé à la limite entre Chamalières et Clermont-Ferrand. Le bâtiment historique en brique devrait être conservé et transformé. En revanche, les bâtiments industriels situés à l'arrière seront probablement détruits pour faire place nette.