Les pêcheurs dieppois s'inquiètent des conséquences du Brexit

Dieppe, France

Parmi les inquiétudes et les incertitudes face au Brexit, le sort des pêcheurs dieppois et de leurs 80 navires.

Nous avons rencontré Sébastien Sagot, à son compte depuis 19 ans et patron du chalutier Sainte Marie de la Mer II, sur le port de Dieppe. Entre 70 à 80% de l'année, il se rend près des côtes anglaises pour pêcher. Le Brexit aura donc des conséquences sur son travail et sa production.

Un Brexit sans accord ? "Pas bon du tout pour les pêcheurs"

Cette possible sortie du Royaume-Uni sans accord n'empêche pas Sébastien et son équipage de continuer à pêcher : "On essaye de ne pas y penser", s'amuse tout de même Sébastien Sagot. Après une semaine de mauvais temps, son équipage et lui enchaînent les allers-retours en Manche avec leur chalutier. En cette saison, ce sont les merlans, les calamars ou les perlons que l'on trouve le plus souvent près des côtes anglaises. C'est là-bas qu'ils vont pêcher, à 4 heures de Dieppe.

La pêche dans les eaux britanniques, c'est environ 70% de leur production. "À un moment le merlan, il est ici chez nous et puis à une certaine période de l'année, il est vers les côtes anglaises, explique Sébastien. C'est surtout ça la difficulté (...) s'il y a un Brexit sans accord, on ne pourra plus aller chercher le poisson là où il est."

Tant qu'on est pas arrivés au résultat final du Brexit, on ne sait jamais ce qu'on va prendre. Il ne faut pas trop partir confiant non plus" - Sébastien Sagot

Ce Brexit sans accord pourrait donc les forcer à venir pêcher en eaux françaises et ce n'est pas une bonne nouvelle pour Sébastien : "La Manche est déjà bien exploitée. On va être obligé de se reporter sur d'autres espèces, je ne vois pas lesquelles, vu ce qu'il y a comme quotas".

Ce déplacement des navires pourrait, à terme, provoquer l'épuisement des ressources dans certaines zones selon Jean-Christophe Lemaire, vice président du syndicat mixte du port de Dieppe.

Un investissement à amortir

Ce manque à gagner pose d'autres problèmes. Sébastien a huit employés qui pourraient moins travailler : "Peut-être qu'on devra aller en mer qu'à cinq, mais c'est plus de travail pour les gars". Il vient également de mettre en service un tout nouveau chalutier. Un investissement qui pourrait être rentabilisé. "On ne va pas aller en mer pour rien, un bateau comme ça c'est 12.000 litres de gasoil par semaine", regrette le pêcheur.

