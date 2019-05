L'incertitude pour les salariés de Carrefour dans la Marne et les Ardennes

Carrefour a précisé son plan aux syndicats ce vendredi 10 mai, qui prévoit notamment des réductions d'effectifs dans 46 hypermarchés en France. Et que ce soit dans les petits ou grands magasins, les salariés sont inquiets.

Rethel, France

Le géant de la grande distribution Carrefour a précisé ce vendredi son plan de restructuration pour ses hypermarchés avec la suppression de 1200 postes. Au total, ce sont 3000 départs qui sont prévus dans le cadre d'un projet de rupture conventionnelle collective. Le plan prévoit des réductions d'effectifs dans 46 hypermarchés français mais on ne connait pas lesquels exactement.

Chaque salarié qui vient travailler ici ne sait pas de quoi sera fait demain -- Nabila Henriat, déléguée CFDT

"Aucun magasin n'est à l'abri", s'inquiète Nabila Henriat, déléguée CFDT au Carrefour d'Epernay qui emploie 130 salariés. Les gros hypermarchés comme à Reims, Châlons, Charleville, mais aussi les plus petits (autour de 6000 mètres carrés) comme à Epernay et Rethel. Personne n'est à l'abri selon Nabila Henriat, déléguée CFDT au Carrefour d'Epernay (130 salariés).

"Nous on est concernés par le projet Rebond pour nous laisser une chance de remonter la pente, mais on ne sait pas dans quel but... Chaque salarié qui vient travailler ici ne sait pas de quoi sera fait demain, si son rayon va être fermé...", souligne Nabila Henriat. Ce vendredi 10 mai, le maire d'Epernay a d'ailleurs annoncé sur France Bleu qu'il avait écrit au groupe Carrefour pour savoir si le magasin serait concerné par des suppressions de postes.

Le risque de la "location gérance" ?

En mars dernier, les salariés du magasin Carrefour de Rethel (100 salariés) dans les Ardennes ont fait grève car ils redoutent la mise en "location gérance". C'est déjà le cas depuis l'an dernier de deux hypermarchés et selon le syndicat Force ouvrière (FO), syndicat majoritaire chez Carrefour, il y a eu une perte de 40% des effectifs depuis septembre dans ces deux magasins.