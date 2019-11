L'indemnisation pour les retards des avions sera plus simple

La décision prise par la cour de justice de l'Union européenne va permettre aux passagers dont les vols ont plus de trois heures de retard de se faire indemniser plus facilement. Quand on prend un avion, on a droit à une indemnisation à partir du moment où le vol a plus de trois heures de retard par rapport à l'horaire prévu. Une indemnisation qui va de 250 à 600 euros selon la distance du vol (250 € pour un vol de 1.500 km ou moins dans l'Union européenne, 400 euros pour un vol de plus de 1.500 km dans l'Union européenne, 400 euros pour un vol entre 1.500 et 3.000 km et 600 euros pour un vol de plus de 3.500 km. Cette indemnisation s'applique à tous les vols dans l'espace Schengen, au départ d'un pays européen ou assurés par une compagnie européenne.

Fin de la carte d'embarquement obligatoire

Jusqu'ici il fallait joindre à son dossier sa carte d'embarquement pour prouver qu'on était bien à bord. Ce qu'avait confirmé par trois fois la Cour de Cassation en France et encore récemment dans un litige opposant deux passagers à Easyjet lors d'un voyage vers Venise. La Cour de justice de l'Union européenne de justice lui a donné tort et a tranché en faveur des voyageurs. Elle considère qu'un mail de confirmation de la réservation suffit. Dorénavant, si la compagnie veut contester cette indemnisation, c'est à elle de prouver que vous n'étiez pas à bord.

Quelques exceptions restent

La compagnie n'est pas tenue de vous indemniser si le retard tient à une circonstance exceptionnelle comme de mauvaises conditions météorologiques, ou une grève des contrôleurs aériens. En revanche, vous pourrez être indemnisés en cas de grève du personnel de la compagnie aérienne. Vous avez un délai de cinq ans pour réclamer votre indemnisation.