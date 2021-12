L'indemnité inflation de 100 euros versée à partir de ce lundi, 38 millions de personnes concernées

L'indemnité inflation de 100 euros, annoncée en octobre et destinée à 38 millions de personnes, commencera à être versée ce lundi. Les étudiants boursiers la toucheront en premier et les autres bénéficiaires au fur et à mesure jusqu'en février, a annoncé dimanche le ministre du Budget.