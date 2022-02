L'Indonésie commande 42 avions Rafale à la France

L'Indonésie a signé jeudi une commande pour 42 Rafale, alors que Paris et Jakarta cherchent à renforcer leurs liens face aux tensions croissantes en Asie-Pacifique. "Nous nous sommes mis d'accord sur l'achat de 42 Rafale, avec un contrat signé pour 6 Rafale, et un contrat a venir portant sur 36", a annoncé jeudi le ministre de la Défense indonésien Prabowo Subianto après une rencontre avec son homologue française Florence Parly à Jakarta.

Le contrat s'élève à 8,1 milliards de dollars (près de 7,1 milliards d'euros) pour les 42 avions et leurs armements, selon le ministère français des Armées. Le plus grand pays d'Asie du Sud-Est qui cultive sa position de non-aligné n'avait jamais acquis précédemment d'avions de combat français, mais il cherche à diversifier ses alliances face à une hausse des tensions dans la région, notamment entre la Chine et les Etats-Unis.

"42 Rafale ! L'Indonésie fait le choix de l'excellence industrielle française !", s'est réjoui le président Emmanuel Macron sur son compte Twitter. Il a salué "une nouvelle étape (qui) renforce nos partenariats" dans la région.

La France cherche aussi à resserrer les liens avec l'Indonésie après avoir vu sa stratégie pour s'affirmer dans l'Asie-Pacifique ébranlée l'an dernier quand l'Australie a rompu soudainement un mégacontrat d'achat de sous-marins français et rejoint une alliance stratégique, AUKUS, avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Depuis cette déconvenue, Paris s'efforce de renforcer son alliance avec ses partenaires anciens, Japon et Inde, mais aussi avec l'Indonésie, et d'autres partenaires en Asie.