L'agence d'attractivité de l'Indre a présenté officiellement jeudi soir sa marque territoriale dont le but est de mettre en valeur le département.

L'Indre a désormais sa marque territoriale, avec un slogan et un logo pour se mettre en valeur

Département Indre, France

"L'Indre en Berry", c'est le nom de la nouvelle marque territoriale dévoilé lors du troisième forum d'attractivité de l'Indre. Il s'agissait d'imaginer une marque pour valoriser le département à travers des opérations de communication. Slogan qui s'ajoute à un logo, présenté par la même occasion. On y voit une tortue, dont la carapace représente le blason du département.

Les premières réactions sont plutôt mitigées

Sur sa page Facebook, le département de l'Indre précise : "en résumé de ce qui a été présenté : La tortue représente la nature, la longévité, la détermination. Prendre le temps de vivre mais arriver toujours à ses fins. Animal gentil et attachant. Et un peu d'originalité par rapport aux marques territoriales qui existent déjà !" Une explication pour répondre aux nombreux commentaires qui s'étonnent de voir une tortue choisie pour représenter le département, animal pas franchement réputé pour sa vitesse de réaction et son panache. "La tortue, la lenteur de notre territoire à se développer ?" sourit par exemple Josianne. Rappelons que l'emblème du conseil départemental de l'Indre représente lui un oiseau majestueux sur fond bleu.