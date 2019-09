L'Indre cherche à développer un réseau d'accueillants familiaux pour les personnes agées dépendantes

C'est une alternative au placement en EHPAD, les accueillants familiaux. Contrairement aux aidants, il s'agit de professionnels formés et rémunérés pour la prise en charge et l'accompagnement des personnes âgées dépendantes. Dans l'Indre les services de l'Etat cherchent des candidats à ce métier.

Indre, Centre-Val de Loire, France

C'est une solution alternative au placement en Ehpad qui séduit de plus en plus de seniors : les accueillants familiaux.

Les accueillants familiaux ce sont ces personnes qui hébergent chez elle des personnes âgées ou handicapées. C'est leur métier : elles sont rémunérées pour cela, entre 1200 et 1500 euros par personnes accueillies. L'accueillant assure ensuite une vie de famille à son hôte, des repas en commun, des activités en famille. Une solution un peu moins bouleversante que le traditionnel EHPAD pour les personnes âgées qui ne peuvent plus rester seules chez elle. Elle permet un accueil plus personnalisé, dans une structure beaucoup plus familiale.

Dans l'Indre, environ 120 seniors en bénéficient déjà et les services de l'Etat cherche à développer cette solution. La direction de la prévention et du développement social dans l'Indre lance un appel à des candidatures pour le métier d'accueillant. Des formations existent.

Pour en parler nous accueillions ce mercredi matin sur l'antenne de France Bleu Berry, Françoise Gental, de la direction de la prévention et du développement social dans l'Indre. Entretien à réécouter en suivant le lien.