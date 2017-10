L'Indre est le département le moins traversé par le tour de France !

Le tracé du Tour de France 2018 vient d'être dévoilé, et il ne traverse pas l'Indre. Le département n'a vu passer le Tour que 9 fois en 105 éditions : c'est le département, après la Corse, qui a le moins vu passer les coureurs de la grande boucle. Même si depuis quelques années, ça s'améliore.

On connaît depuis quelques jours le parcours complet du Tour de France 2018, avec ses étapes de montagne et son arrivée sur les Champs Elysées. Mais les coureurs ne passeront pas en Berry. L'étape la plus proche est à plus de 200 kilomètres, il faudrait aller suivre la caravane à Chartres, Cholet ou Paris.

Rien de très surprenant, puisque l'Indre est le département qui a été le moins traversé de toute l'histoire du tour de France, selon un décompte réalisé par le Monde. En 105 éditions, l'Indre n'a accueilli les cyclistes que 9 fois. La première fois, c'était en 1966, et pour un rapide passage, pendant une étape Montluçon-Orléans. En 1992, même histoire, le Tour ne fait que quelques kilomètres dans l'Indre, au cours d'une étape Montluçon-Tours.

Il faut attendre 1997 pour trouver une arrivée d'étape indrienne : c'était à La Châtre. Puis le départ le lendemain s'est fait du Blanc.

Pourquoi attendre si tard ?

Est-ce une question de relief ? Il est vrai que l'Indre ne présente pas de côtes répertoriées, tandis que plusieurs départements pyrénéens figurent parmi les plus traversés par le Tour. Mais lors des derniers passages des coureurs, l'arrivée avenue de la Châtre à Châteauroux a offert un beau sprint final.

L'une des raisons, également, est le fait que le Berry est situé en plein centre de la France, tandis que le "Tour", comme son nom l'indique, ne passait pas au milieu du pays pendant les premières éditions. Il faut attendre les années 1970/1980 pour trouver des étapes du Tour plus éloignées des frontières.

Depuis 1997, 7 passages du Tour dans l'Indre

C'est depuis cette époque que les politiques locaux s'investissent pour attirer le Tour. Notamment Yves Fouquet ancien vice-président du conseil général chargé des sports, ancien maire de Vatan, féru de cyclisme et proche du président du Tour de France, Christian Prudhomme. Si bien que ces 20 dernières années, l'Indre a vu passer le Tour 7 fois, soit plus souvent que tous ses départements voisins !

Les passages du Tour de France l'Indre :

13 juillet 1966 : traversée de l’Indre pour la première fois à l’occasion de l'étape Montluçon - Orléans

1992 : étape Montluçon - Tours passe par l'Indre

1997 : étape Chantonnay - La Châtre puis, le lendemain, Le Blanc - Marennes : Pour la première fois, une arrivée puis un départ indriens

1998 : étape Cholet - Châteauroux puis La Châtre - Brive-la-Gaillarde

2000 : étape Tours - Limoges via la Brenne

2008 : étape Cholet - Châteauroux puis Aigurande - Super Besse

2009 : étape Limoges - Issoudun puis étape Vatan - Saint-Fargeau

2011 : étape Le Mans - Châteauroux puis Aigurande - Super Besse, la dernière arrivée et le dernier départ dans l'Indre à ce jour

2013 : étape Tours - St-Amand-Montrond via l'Indre

Quant au département du Cher, il compte à ce jour 14 passages du Tour de France.