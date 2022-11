L'Indre-et-Loire gagnerait 20.000 habitants d'ici 2070 d'après l'Insee

Dans un rapport publié ce jeudi 24 novembre , l'Insee assure que l'Indre-et-Loire gagnerait 20.000 habitants supplémentaires d'ici 2070, à condition que les tendances démographiques actuelles se poursuivent. Notre département accueillerait ainsi 629.000 habitants, alors que dans le même laps de temps, la population de la région Centre-Val de Loire baisserait.

Toujours selon l'étude de l'Insee, le vieillissement de la population se poursuivrait. Le nombre d'habitants âgés de 65 ans et plus augmenterait presque de moitié, passant de 130.000 à 190.000 en 50 ans. L'excédent migratoire ne viendrait plus compenser le solde naturel (les naissances), à partir de 2050.

Un âge moyen de 47 ans en 2070, contre 42 ans en 2018

La population devrait continuer à vieillir estime l'Insee dans son étude, "sous l’effet de l’amélioration de l’espérance de vie et de l’avancée en âge des générations du baby-boom" précise l'institut national de la statistique et des études économiques. L’âge moyen de la population pourrait atteindre 47 ans en 2070, contre 42 ans en 2018.

Autre marqueur du vieillissement attendu de la population, la proportion des jeunes et des retraités. En 2070, 130.000 habitants auraient moins de 20 ans, soit 20% de la population. Près de 30% habitants auraient plus de 65 ans, soit six points de plus qu’en 2018. De fait, la moitié de la population sera donc en âge d'être actif.